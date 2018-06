Macron: non c'è crisi migratoria, in Italia il picco un anno fa

Roma, (askanews) - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha incontrato il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte a Roma prima della visita in Vaticano. Lo ha confermato lui stesso durante una conferenza stampa a Roma all'ambasciata di Francia presso la Santa Sede.

"Si è trattato di un incontro privato, motivo per cui non era in agenda - ha detto - è andato bene e mi è stato chiesto dopo l'incontro di domenica e prima del vertice di giovedì. Abbiamo avuto uno scambio di opinioni su questioni di attualità prima dell'imminente Consiglio Ue, dall'eurozona ai migranti"

E sui migranti macron ha aggiunto: "Se guardiamo la realtà oggi non possiamo parlare di crisi migratoria questa è la crisi politica dell'Europa in materia di immigrazione. Ma da tempo abbiamo un problema con l'immigrazione, per l'Italia il picco è stato un anno fa nel momento peggiore di Mare Nostrum, per l'Europa il 2015 se guardiamo i dati".