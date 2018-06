Il Figari Film Fest ad Olbia, Matano: viva i piccoli festival

Roma, (askanews) - Si è conclusa con successo l'ottava edizione del Figari Film Fest, il festival internazionale di cortometraggi, inserito per il primo anno all'interno dell'evento professionale di cinema Olbia Film Network.

Una manifestazione dedicata al cinema giovane e indipendente e agli esordi cinematografici. A vincere come miglior corto internazionale l'iraniano Kaveh Mazaheri per "Retouch", mentre Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta si sono aggiudicati il premio miglior film italiano con "Cani di Razza".

Non solo cortometraggi. Olbia per nove giorni ha ospitato incontri, produttori, distributori, registi e molti personaggi amati soprattutto dai giovani come i The Jackal, i celebri youtubers, orgogliosi di presentare il loro esordio cinematografico "Addio fottuti musi verdi" (da cop 2 clip 0047) "Siamo molto contenti, è la prima volta in Sardenga e ci ha accolto un ambiente organizzato e giovane". "Siamo sicuri del lavoro fatto almeno come impegno e siamo contenti di aprire il festival, speriamo anche di tornare spesso".

Altro youtuber, attore e comico molto amato, Frank Matano, al Figari con il regista Matteo Martinez, con cui ha presentato il film "Tonno spiaggiato". "Ogni città dovrebbe impegnarsi a promuovere e aggregare le persone per far scoprire i film e farglieli vedere, poi in questi festival che giro spesso scopro anche opere di giovani artisti italiani".

Martinez: "È la prima volta che lo presento a un festival in Sardegna e io sono sardo... Quindi sono molto contento". Ad Olbia l'ospite d'onore è stata Francesca Chillemi, ex Miss Italia ed attrice, mentre Giacomo Ferrara, il giovane Spadino della serie tv "Suburra" ha ricevuto il premio giovane attore 2018.