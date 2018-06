Aquarius a Marsiglia, Sos Mediterranée: in Italia clima difficile

Marsiglia, (askanews) - La nave Aquarius, gestita dalle ong Medici senza frontiere (Msf) e Sos Mediterranée, farà uno scalo tecnico al porto di Marsiglia dopo il rifiuto di Malta di farla entrare nelle proprie acque territoriali e approdare a La Valletta.

La nave Aquarius, che esegue scali tecnici ogni tre settimane per rifornimenti e avvicendamenti di personale, era solita farli a Catania, in Sicilia ma il direttore delle operazioni di Sos Mediterranee, Frédéric Penard, ha detto in una conferenza stampa che "il clima non è più favorevole alle ong" in Italia. "Questa volta abbiamo scelto di non andare in Sicilia", per non "cristallizzare l'attenzione" su questo scalo e rischiare di diventare così argomento di politica interna in Italia, ha aggiunto.

Lo scalo viene solitamente effettuato il più vicino possibile alla zona di soccorso al largo della Libia per non perdere troppo tempo per le operazioni di salvataggio. Per questo motivo, l'ong si era rivolta a Malta che "ci ha negato l'accesso alle sue acque territoriali", ha spiegato Penard, aggiungendo che La Valletta non ha motivato il proprio rifiuto. L'ong ha quindi deciso che "era più semplice fermarsi a Marsiglia". "Non è affatto una buona notizia andare così lontano per una semplice sosta tecnica, sono cinque giorni di viaggio supplementare", ha precisato Penard, denunciando uno "spreco di energia". La tappa a Marsiglia è puramente "tecnica, non è affatto uno scalo politico", ha tenuto a rimarcare la direttrice dell'ong, Sophie Beau.