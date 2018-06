Austria, deragliato treno di studenti: alcuni feriti gravi

Vienna (askanews) - Grave incidente ferroviario in Austria; un treno di una linea localecon molti studenti a bordo è deragliato nei pressi di Gerersdorf, in Bassa Austria. Secondo la stampa locale, ci sarebbero almeno 3 feriti in gravi condizioni; una trentina, invece, i feriti lievi. Ancora ignote, al momento, le cause dell'incidente. Come si vede da queste immagini amatoriali postate onj line alcuni vagoni, dopo l'impatto, si sono ribaltati.

Il convoglio trasportava un'ottantina di passeggeri, tra i quali c'erano molti bambini. I feriti gravi sarebbero tutti adulti.