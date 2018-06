Il Papa accoglie Macron in Vaticano, stretta di mano e sorrisi

Austria, deragliato treno di studenti: alcuni feriti gravi

Vienna (askanews) - Grave incidente ferroviario in Austria; un treno di una linea localecon molti studenti a bordo è deragliato nei pressi di Gerersdorf, in Bassa Austria. Secondo la stampa locale, ci sarebbero almeno 3 feriti in gravi condizioni; una trentina, invece, i feriti lievi. Ancora ignote, al momento, le cause dell'incidente. Come si vede da queste immagini amatoriali postate onj line ...