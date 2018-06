Libri, L'Ultima: vera storia dell'Ultima Spiaggia di Capalbio

Barbarossa: "I migranti una risorsa, qualcuno gioca con la paura"

Roma, (askanews) - Sul tema dei migranti "qualcuno gioca con la paura e non si fa quando sono in gioco vite umane". Luca Barbarossa, negli studi di askanews per presentare il suo disco "Roma è de tutti", parla anche della politica del governo rispetto alle tragedie del Mediterraneo. "Per me gli esseri umani sono esseri umani, non li chiamo né naufraghi né migranti né clandestini né ...