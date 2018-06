Vibo Valentia, sei fermi per l'uomo ucciso da un'autobomba

Swing per beneficenza con il torneo Fondazione Ronald McDonald

Roma, (askanews) - A colpi di swing per beneficenza. La IX Edizione del Torneo di Golf Ronald McDonald, disputata sul percorso dello Sheraton Golf Parco de' Medici di Roma, come da tradizione è stata un successo. La gara e l'asta benefica, organizzate dalla Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, hanno raggiunto la somma record di 345.000 euro. Fabio Calabrese, presidente di Fondazione per ...