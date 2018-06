A New York migliaia al Gay Pride, tra diritti e attacchi a Trump

Roma, (askanews) - Decine di migliaia di persone hanno sfilato per le strade di New York per il Gay Pride. Una marea arcobaleno tra canti, carri e danze, con bandiere e palloncini colorati e striscioni che anche quest'anno, oltre a essere in difesa dei diritti della comunità LGBT, hanno attaccato le politiche dell'amministrazione Trump e in particolare hanno fatto riferimento alla sua "tolleranza zero" con i bambini separati dalle famiglie di migranti.