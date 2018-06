Caso nave Lifeline, Toninelli: indagine in corso, la sequestriamo

Roma (askanews) - "L'Olanda nega la nazionalità dell'imbarcazione" della ong Lifeline, "ho dunque avviato indagine di bandiera". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a proposito del caso della nave ong Lifeline battente formalmente bandiera olandese.

"La Nave Ong Lifeline - dice Toninelli - agisce fuori da regole in acque Libia. Ha a bordo 224 naufraghi senza mezzi per garantire incolumità a migranti ed equipaggio. Vite umane vanno salvate, ma in legalità e sicurezza".

"Il governo olandese - ha detto il ministro - ha dichiarato che la nave Ong batte illegalmente bandiera olandese; E' una nave di fatto apolide che non dovrebbe navigare in acque internazionali e in particolare nel Mare Libico. Questo mi ha obbligato a far partire indagine di bandiera da parte della Guardia costiera".

"Quello che Faremo ora è: salvare ancora vite umane che si

trovano sulla Lifeline, e sequestreremo la Lifeline e la portremo nei porti italiani per svolgere le indagini. Faremo stessa cosa per l'altra nave Ong Seafuchs".

"Queste navi Ong - ha proseguito Toninelli - stanno

incentivando e incoraggiando la partenza dei barconi della morte. Non avendo equipaggi tecnicamente preparati stanno mettendo a rischio la loro vita e quella dei migranti".