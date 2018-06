Cultura, Bonisoli: bonus verrà cambiato, chiederemo ai 18enni

Roma, (askanews) - "Sul Bonus cultura mi sto ringraziando da solo perchè se non usciva dentro un decreto legge spariva, e quindi lo devo infilare alla svelta dentro un decreto legge perchè sennò perdiamo i soldi che erano stati accantonati a suo tempo".

Lo ha affermato il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli in occasione della presentazione del rapporto Io sono cultura di Fondazione Symbola e Unioncamere. "Bisogna tirare le orecchie a qualcuno che si è dimenticato di fare la norma in passato ma magari era troppo impegnato, c'era forse una riforma istituzionale che ha assorbito tantissime energie", ha proseguito Bonisoli, ribadendo che il bonus cultura per i giovani verrà comunque cambiato. "Verrà cambiato, non nel meccanismo che rimarrà lo stesso, quindi daremo dei soldi ai diciottenni - ha spiegato Bonisoli -. Dopodichè se saranno solo i diciottenni o se vi saranno magari tutte le cose che sono state concesse fino ad oggi o ci saranno limitazioni, maggiori controlli, modalità diverse, tempistiche diverse questo non lo so dire, e onestamente non lo voglio decidere nemmeno io. Andremo a chiederlo ai diciottenni. Lo chiediamo a chi lo ha già preso e a chi lo vuole prendere, cercando di capire il modo migliore per finanziare la loro fame di cultura".