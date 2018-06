Plastic Odyssey, il catamarano alimentato dai rifiuti in plastica

Roma, (askanews) - Combattere l'inquinamento degli oceani navigando in tutto il mondo con un catamarano alimentato da plastica riciclata. É la sfida del progetto Plastic Odyssey.

Il prototipo del catamarano, soprannominato Ulisse, e lungo sei metri, è stato presentato a Concarneau, in Bretagna. E' dotato di un piccolo laboratorio in grado di trasformare i rifiuti di plastica in carburante navale e navigherà lungo le coste francesi nei prossimi mesi. Ma il progetto è più ambizioso: l'imbarcazione vera e propria che salperà nel marzo del 2020 sarà di 25 metri e farà un viaggio di 3 anni, in 33 tappe.

L'idea è di quattro giovani tra i 24 e i 30 anni che vedendo la quantità di rifiuti in plastica in molti paesi e la difficoltà di tante persone nel trovare lavoro, hanno deciso di voler rendere il riciclo più accessibile.

L'obiettivo non è ripulire gli oceani, profondamenti inquinati dalla plastica, ma sensibilizzare le persone sul riciclo, facendo vedere cosa si può fare in particolare con la plastica, creare oggetti dai rifiuti.