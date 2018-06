21 giugno, la star di dhrupad Ritwik Sanyal apre il Summermela

Roma, (askanews) - "La sesta edizione del Festival Summer Mela ricade nell'anno del settantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e India ed è per questo che si apre nel luogo più simbolico e maestoso, il Campidoglio, in una collaborazione che continua con l'Ambasciata indiana ma si apre anche al Comune di Roma e il ministero per la Festa della musica. Il nostro primo ospite quest'anno è Ritwik Sanyalm, un grandissimo cantante dello stile classico dhrupad": così il direttore artistico della Fondazione Find, Riccardo Biadene, ha presentato il Summermela, il festival di arte e cultura indiana di Roma, che si apre il 21 giugno,

"Il giorno 26 al Teatro India di Roma avremo invece due danzatrici di bharatanatyam Apoorva Jayaraman e Shweta Prachande - ha proseguito - Il 27 giugno verrà proiettato invece nei giardini della Casa del cinema il mio film "Alan Danielou -Il Labirinto di una vita" (78 Svizzera/Italia), sono felice di poterne parlare pubblicamente con Giorgio Gosetti".

Il Summermela "si concluderà il 3 luglio con uno spettacolo concerto dei fratelli Ganesh e Kumaresh, un duo di violini eccezionali, massimi esponenti della musica karnatica finalmente nuovamente all'aperto nei Giardini della Filarmonica, una collaborazione per noi molto preziosa che speriamo di rinnovare anche negli anni venturi. Il colore di quest'anno è il giallo che vuole augurare un futuro radioso a queste due grandi nazioni e soprattutto grandi culture".

Il Festival apre giovedì 21 giugno in occasione di una duplice celebrazione specifica, l International Day of Yoga e la Festa della Musica, in Piazza del Campidoglio (alle 21.45) con un concerto aperto a tutti di musica classica dhrupad del grande cantante Ritwik Sanyal accompagnato da Gianni Ricchizzi alla rudra veena e da Mohan Sharma al pakhawaj. Il concerto sarà preceduto (18.30/20.30) da una Sessione Yoga a cura di Ambasciata dell India a Roma e da un concerto del coro delle Mani Bianche e Quadracoro (21/21.30). Sanyal, accompagnato da Parminder Singh Bhambra al pakhawaj, si esibirà anche venerdì 22 giugno a Palazzo Rospigliosi di Zagarolo nel corso di una manifestazione dedicata dal Comune di Zagarolo al musicologo Alain Danielou, in occasione della Festa della Musica.

Giunto alla sesta edizione, Summer Mela viene promosso e organizzato da Fondazione FIND sotto l'Alto Patronato dell Ambasciata dell India a Roma e in collaborazione con altri prestigiosi istituti culturali come il Teatro India/Teatri Di Roma, l Accademia Filarmonica Romana, la Casa del Cinema a Villa Borghese, l Istituzione Palazzo Rospigliosi di Zagarolo, l Associazione Gamaka, il Comune di Roma e con il sostegno di ISMEO e Incredible India!.