Al nuotatore disabile Salvatore Cimmino il premio "No Barriere"

Roma, (askanews) - Il nuotatore disabile protagonista a livello globale di epiche traversate in mare aperto è stato premiato dall'Associazione Luca Coscioni con il premio "No Barriere" nel corso del Memorial Coscioni di Orvieto.

L'Associazione intitolata all'economista scomparso nel 2006 dopo aver lottato per anni contro la Sla, ha conferito il premio "No Barriere" a Salvatore Cimmino, nuotatore disabile di Torre Annunziata impegnato da anni con le sue imprese umane e sportive in giro per il mondo nell ambito del progetto "A nuoto nei mari del globo - Per un mondo senza barriere".

"Cimmino è il caparbio simbolo della battaglia alle difficoltà che affrontano ogni giorno le persone portatrici di handicap, alle assurde prese con barriere architettoniche, sociali e culturali. La sua grinta è la risposta a ogni discriminazione, affinché tutti possano beneficiare di pari diritti e opportunità", ha detto il segretario Associazione Luca Coscioni Filomena Gallo.

"Sono molto onorato del riconoscimento dedicato ad una grande persona come Luca Coscioni che, con il suo insegnamento, ha dato forza a tanti uomini - ha detto Cimmino -. Un motivo in più per continuare a combattere, e farlo fino in fondo. Non ho potuto presenziare alla cerimonia perché sono dovuto rimanere a fianco di mia madre,colpita da una grave malattia. E proprio a lei che dedico questo premio poiché è grazie a lei che oggi sono quello che sono. Grazie ai suoi insegnamentisull'amore verso il prossimo".