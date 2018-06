Cortellesi sale sulla scopa nel film "La Befana vien di notte"

Cagliari, (askanews) - Paola Cortellesi è salita sulla scopa e a gennaio 2019 la vedremo in sala ne "La Befana vien di notte", commedia fantasy diretta da Michele Soavi, con Stefano Fresi. L'abbiamo incontrata a margine del Sardegna Festival a Cagliari, dove ci ha raccontato:

"Sono già salita sulla scopa, ho già finito di girare", ha scherzato.

"Il primo gennaio sarò su una scopa, sugli schermi, ma anche su una scopa e sarò la befana, quando sono befana secondo me viene fuori qualcosa di interessante - ha aggiunto, sottolineando - È un fantasy, la cosa che mi piace di questo film, che non racconto, perché non posso, è una storia bella, è anche una piccola storia di formazione per ragazzi, un genere classico, un fantasy che parla ai bimbi, ma anche ai grandicelli. Mi è piaciuto farlo perché il fantasy in Italia non si fa quasi mai".

"È stato divertente, affrontare gli effetti speciali, le cadute, stare sempre con i maestri d'armi, gli stuntman, cose che non avevo mai fatto, faticoso anche fisicamente. Quelle piccole cose che dovevo fare io con la mia faccia mi sono sembrate enormi", ha concluso l'attrice.