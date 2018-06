A Londra svelata "Mastaba", la nuova opera gigante di Christo

Londra (askanews) - Esattamente a due anni di distanza dai Floating Piers del Lago d'Iseo, è stata svelata a Londra la nuova opera gigante dell'artista Christo: si chiama Mastaba.

E' stata allestita nel lago Serpentine di Hyde Park a Londra. Si tratta di una struttura composta da 7.506 barili colorati che poggiano su una piattaforma di cubetti di plastica. L opera sarà visibile dal 19 giugno fino al 9 settembre. "Non ci sono messaggi, c'è qualcosa che bisogna scoprire da soli. Non posso guidarti, devi sviluppare i tuoi sensi", ha affermato l'artista di origini bulgare.

"Ha creato un enorme invito, come una scala verso il cielo, perché questi barili hanno un diametro di 60 centimetri. Tutto quello che devi sviluppare, non ci sono parole per dirtelo, devi guardare. E ovviamente se non hai questi sensi, è molto difficile ammirare il progetto".