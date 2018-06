Sos Méditerranée: grande attesa per fine lungo e inutile viaggio

Valencia, (askanews) - "L'Aquarius si sta avvicinando alle coste spagnole, stamattina era a nord dell'isola di Maiorca e quindi sta procedendo come previsto verso il porto di Valencia": lo ha affermato Mathilde Auvillain, portavoce Sos Méditerranée, intervistata a Valencia, dove domenica 17 giugno sono attese la nave Aquarius e le due navi italiane con a bordo i 630 migranti respinti dall'Italia.

"A bordo dell'Aquarius ora ci sono 106 persone, ci sono donne, uomini e 10 bambini, sono per lo più persone vulnerabili e famiglie. Sono da più di 7 giorni nel mare, scappate dalla Libia più di una settimana fa, scappate a bordo di imbarcazioni fragili come i gommoni, perché non avevano altra scelta, ha ricordato.

"La situazione a bordo è abbastanza tranquilla, le persone sono veramente esauste, guardano le coste chiedendo quando arriverà la terra, quando potranno sbarcare e infatti c'è grande attesa per la fine di questo lungo e inutile viaggio", ha concluso.