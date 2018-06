Glasgow, in fiamme la scuola d'arte dell'architetto Mackintosh

Glasgow, (askanews) - Lo storico edificio che ospita la prestigiosa scuola d'arte di Glasgow, costruito dall'architetto Charles Rennie Mackintosh, è stato devastato da un incendio. Sul posto più di 120 uomini, come spiega il vice-responsabile dei vigili del fuoco della città scozzese Peter Health.

"Ciò che abbiamo affrontato questa notte è stato un incendio molto importante. Si è propagato rapidamente. Avevamo squadre sul posto che hanno compiuto uno sforzo enorme in condizioni estremamente difficili. C'erano anche dei civili. E' stato un venerdì sera affollato, c'era il mondo in strada, la gente era fuori a divertirsi e qui c'era un pericolo significativo", ha spiegato.

"In questo momento sono felice di riferire che non ci sono notizie di vittime", ha sottolineato.

"Ci sono delle squadre che sono già venute in questo edificio. E' una perdita devastante per Glasgow, una perdita devastante per le nostre squadre, molto legate emotivamente al posto. Dopo l'ultimo incendio eravamo stati invitati ed eravamo stati ringraziati per i nostri sforzi", ha concluso.

L'edificio, soprannominato "The Mack", era stato disegnato dall'architetto scozzese Mackintosh (1868-1928), uno dei principali rappresentanti dell'Art Nouveau. La premier scozzese Nicola Sturgeon su Twitter ha scritto di avere "il cuore infranto" per l'accaduto.