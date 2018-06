Macron: "La risposta giusta è europea, ma Dublino va riformata"

Roma, (askanews) - L'Italia non ha beneficiato della solidarietà dei paesi europei finora nella gestione dei flussi migratori dalla Libia, e la Francia vuole rivedere le regole di Dublino sull'asilo: ad affermarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron nella conferenza stampa congiunta al termine dell''incontro avuto a Parigi con il premier italiano Giuseppe Conte.

"L'Italia ha dovuto subire molti arrivi diretti; attraverso un lavoro molto rilevante questi arrivi sono stati ridotti e il primo semestre del 2018 è stato segnato da un calo di 77% degli arrivi dall'Africa del Nord e in particolare dalla Libia", ha detto Macron, che ha sottolineato però come "la Francia stessa non è un paese che trae vantaggio dal sistema collettivo europeo e in particolare dalle regole di Dublino perché siamo un paese in cui arrivano sempre più uomini e donne migranti. E vorrei ricordare le cifre: se l'Italia durante i primi quattro mesi del 2018 ha avuto 18.000 richieste di asilo la Francia ne ha avute 26.000".

"Non ci potrebbe essere una risposta nazionale la risposta giusta è europea ma quella attuale non è idonea e la solidarietà attuale europea in particolare in questi ultimi anni nei confronti dell'Italia non c'è stata.

"Per poter avanzare insieme con i nostri partner nei prossimi mesi vorremmo rivedere in profondità il sistema cosiddetto di Dublino per poter articolare meglio le regole di responsabilità e di solidarietà. Oggi il sistema attuale non funziona".