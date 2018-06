Salvini: con Parnasi andai allo Stadio, ma chi ha sbagliato paghi

Roma, (askanews) - "Anche io in passato e mi autodenuncio, ero andato a vedere una partita all'Olimpico con Parnasi: non faccio il giudice, se ha commesso reati è giusto che paghi. Lo conosco come persona corretta e simpatica ma non spetta a me giudicare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Genova, sull'inchiesta sullo stadio di Roma.

"Avendola vista con i cittadini personalmente - ha spiegato -l'area romana che dovrebbe ospitare lo stadio è in totale stato di degrado e di abbandono, a prescindere da chi lo costruirà, e deve essere restituita ai cittadini. Aldilà dell'inchiesta, e chi ha sbagliato pagherà, spero che non ci vadano di mezzo i cittadini".