Cortellesi e Annunziata da Mattarella, sono "Donne ad alta quota"

Roma, (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le vincitrici della XXX edizione del Premio "Donne ad alta quota", promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario e nato nel 1989 per ricordare la prima top manager del nostro Paese. Tra le premiate ci sono la direttrice dell'Huffington Post e conduttrice Rai Lucia Annunziata, a cui va la Mela d'oro per l'informazione, l'attrice e sceneggiatrice Paola Cortellesi, a cui va la Mela d'oro per lo spettacolo, l'Alta rappresentante per la politica Ue Federica Mogherini, che riceve il premio Internazionale.

A Elena Miroglio, presidente della Miroglio Fashion, va il premio per l imprenditoria, a Carla Demaria, presidente di Monte Carlo Yachts e Ucina Confindustria Nautica, alla prefetta di Milano Luciana Larmorgese quello per le istituzioni. Letizia Battaglia vince il premio alla carriera, mentre a Maria Elisabetta Casellati (assente dalla cerimonia) il premio speciale per essere la prima donna presidente del Senato.

E ancora: alla virologa Ilaria Capua il premio per la ricerca, il premio Scienza all'astrofisica Marica Branchesi, alla direttrice di Studio Aperto Anna Maria Broggiato quello per l'informazione tv, alla commissaria Ue Marija Gabriel il premio Europa.