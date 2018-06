In Usa proteste per i figli dei migranti separati dalle famiglie

Milano, (askanews) - Migliaia di persone sono scese in strada a Los Angeles per protestare contro la politica del governo Trump nei confronti degli immigrati che sta causando la separazione di migliaia di bambini e ragazzi minorenni dalle loro famiglie. Fra i manifestanti anche l'attrice Mira Sorvino.

"Io sono cristiana. Sono credente e tutto questo è contro il messaggio della Bibbia e di Gesù Cristo" ha detto, facendo riferimento al ministro della Giustizia Jeff Session che ha giustificato la separazione delle famiglie citando un passo della Bibbia sulla necessità di rispettare le leggi.

Intanto sul confine meridionale degli Stati Uniti vengono sistematicamente arrestate tutte le persone che tentano di attraversarlo, inclusi i richiedenti asilo. I migranti sottoposti a procedimento penale vengono separati dai loro figli, poi portati in alcuni centri improvvisati come questo a Brownsville, in Texas. "Una grave violazione dei diritti dei bambini" ha commentato l'Onu chiedendo agli Stati Uniti di "interrompere immediatamente questa pratica e cessare di criminalizzare ciò che dovrebbe essere al massimo un reato amministrativo".