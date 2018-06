L'appassionato tango di Roberto Bolle in Galleria a Milano

Milano (askanews) - Allo scoccare della mezzanotte l'appassionato tango di Roberto Bolle e Nicoletta Manni ha trasformato la Galleria Vittorio Emanuele di Milano in una milonga. Lo spettacolo è andato in scena davanti a svariate centinaia di tangueros accorsi per assistere ad uno degli eventi di OnDance, la festa della danza voluta dal celebre ballerino che continuerà ad accendere Milano fino a domenica 17 giugno con un fitto calendario di appuntamenti come il Red Bull Dance Your Style, la competizione di street dance prevista per sabato 16 in piazza Duca d'Aosta, "Roberto Bolle and Friends" agli Arcimboldi, la maratona di swing e la serata finale all'Arco della Pace fissata per domenica.