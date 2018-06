Show di Jeff Goldblum: per lui una stella sulla Walk of Fame

Los Angeles (askanews) - Show di Jeff Goldblum davanti ai fan per celebrare la sua stella sulla Walk of Fame a Hollywood. L'attore protagonista di "Independence day" e "Jurassic park" si è divertito a posare per i fotografi e a scherzare con la moglie e con i suoi due figli. "Sono divertito, commosso e spaventato di vedere tutta questa gente qui per me", ha detto.