Argentina, prima approvazione per la legge sull'aborto

Buenos Aires, (askanews) - I deputati di Buenos Aires hanno approvato in prima lettura la legge che consente l'aborto nelle prime 14 settimane di gravidanza. Il testo passa ora al Senato argentino, considerato più conservatore della Camera bassa. Il testo, osteggiato dalla Chiesa cattolica, è passato con una maggioranza risicata.

Fuori dal Congresso, migliaia di donne manifestano da giorni in favore dell'approvazione. In strada anche manifestanti anti aborto in preghiera.