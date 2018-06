Cantone (Anac): su codice appalti opportuno fare semplificazioni

Roma, (askanews) - "Sul codice degli appalti riteniamo che sia opportuno anche fare semplificazioni. Abbiamo ritenuto che ci sono tante cose positive da accogliere anche nelle indicazioni del governo, vogliamo capire le semplificazioni dove vanno. Fermo restando che governo e parlamento sono gli unici 'domini' per stabilire che cosa si può fare o non fare, non dipende da noi". Così il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a margine della presentazione della relazione 2018 in Parlamento.