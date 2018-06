Inchiesta stadio Roma, Cantone: preoccupante contesto che emerge

Roma, (askanews) - "Ho ricevuto l'ordinanza che leggerò. Certo il contesto che emerge è preoccupante, soprattutto per la mentalità da parte di alcuni di pensare che tutti i problemi continuano ad essere risolti semplicemente ungendo le ruote". Lo ha detto il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, rispondendo a una domanda sull'inchiesta per il nuovo stadio della Roma, a margine della presentazione della relazione 2018 Anac in Parlamento. "La cosa drammatica è che c'è qualcuno che le ruote se le fa ungere, anche se c'è qualcun altro che per fortuna dice no", ha sottolineato Cantone.

"Non credo che sia un problema di fondo della città di Roma, ma di alcuni individui. Ci sono dei soggetti che spesso utilizzano dei criteri non corretti", ha aggiunto Cantone.