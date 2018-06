Pascolo urbano a Parigi, branco di pecore passeggia in città

Roma, (askanews) - Un branco di pecore passeggia indisturbato per le strade di Parigi. Un'immagine insolita, che avviene una volta al mese, nel parco di Aubervilliers, poco fuori la capitale francese. Sono i 'pastori urbani'. Spiega Julie-Lou Dubreuilh, una delle donne alla guida del gregge:

"Non è una transumanza, è una 'passeggiata' chiamata pascolo in terreno libero, significa che mangiano e allo stesso tempo è davvero una volontà di pascolare invece di pascolare in un parco, pascolano mentre camminano".