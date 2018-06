Borse, scarpe, accessori: Roberta di Camerino amplia l'offerta

Milano (askanews) - Il marchio Roberta di Camerino riparte dal mercato italiano con una serie di importanti novità nella programmazione delle prossime stagioni. Per l'autunno/inverno 2018 debutta la serie di calzature sneakers pensate per un pubblico giovane; e per la primavera/estate 2019 sarà pronta una capsule di abbigliamento femminile con capi ricercati. "Abbiamo la fortuna di avere tanti clienti importanti, boutique che storicamente erano clienti di Giuliana Coen, del marchio Roberta di Camerino, che vedendo le borse e le calzature ci han chiamato dicendoci: 'Va bene, bello. Ma quando ci portate anche qualche altro pezzo particolare, di abbigliamento, come faceva la signora Giuliana?' - racconta Valerio Melloni

brand manager Roberta di Camerino - E come si fa a non soddisfare queste richieste? E allora ci siamo concentrati anche in questa direzione e dalla Primavera/Estate 2019 ci sarà la capsule di abbigliamento".

Alla quarta stagione di rinnovata presenza sul mercato italiano, dopo l'acquisto del marchio da parte del fondo cinese United Trademark Group, Roberta di Camerino ha rinnovato completamente la collezione di borse, storico cavallo di battaglia; sempre guardando anche a un pubblico giovane, ma senza rinunciare ai propri tratti distintivi di stile e eleganza. "La collezione di borse ormai si è consolidata e ampliata, e abbiamo oggi il piacere di presentare una collezione molto ampia che prevede quindici linee, con vari materiali - prosegue Melloni - E la riproposizione di alcuni modelli classici, sui quali svetta la 'Bagonghi. E anche qui c'è una aspettativa, che cercheremo di non deludere".

Alle nuove collezioni il marchio Roberta di Camerino affida il compito di sostenere la crescita sul mercato sia in termini di presenza in nuovi punti vendita, ora attestati a 180 realtà, sia, ovviamente, in termini di fatturato. "Per la primavera/estate 2019, per borse e calzature, abbiamo l'obiettivo di essere presenti in 200-220 punti vendita, negozi di fascia alta e medio alta, e senza escludere negozi specialistici per la calzatura - conferma il brand manager - In termini di fatturato l'obiettivo è quello di raggiungere 1,5 milioni di fatturato; per poi arrivare alla stagione successiva A/I 2019 e in proiezione nel 2020, il nostro obiettivo in Italia è di arrivare sui 4,5 milioni di fatturato".

Borse, scarpe, abbigliamento: ma non solo. Roberta di Camerino scommette anche sulla diversificazione di prodotto. Per il 2020 il brand punta ad estendersi agli accessori, profumi e occhiali in prima istanza. Per quando riguarda le aree di mercato, invece, dopo il consolidamento in italia da completare con l'apertura di una showroom in location strategica, il marchio tornerà a guardare all'estero prima in Europa, poi negli Stati Untiti, dove è ancora ben ricordato. "E' un ritorno 'aggiornato' che fa i conti con un mercato difficile - conclude Melloni - abbiamo la fortuna di avere partner produttivi e distributivi di primo livello e la fortuna di avere un marchio rimasto nell'immaginario collettivo ed è un bene prezioso che cerchiamo di non disperdere".

