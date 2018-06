Maschere e fuoco a Narni

Applausi per la Compagnia Piccolo Nuovo Teatro alla Corsa all'Anello di Narni. Nella suggestione del buio ha messo in scena in piazza Galeotto Marzio lo spettacolo “Zoè, lo stretto rapporto tra l’uomo e la natura, raccontato attraverso i miti greci e la tradizione rinascimentale”. Trampoli, maschere, fuoco ed effetti pirotecnici hanno dato vita ad una emozionante storia mitologica che come sempre ha rapito il pubblico.

Gli appuntamenti della Corsa all'Anello andranno avanti sino a sabato 23 giugno quando è prevista la sfida tra i terzieri. Taverne aperte ogni sera.