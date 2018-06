Corsa all'Anello, una settimana di eventi. Taverne già aperte

Il passaggio dei banditori e l’apertura delle osterie ha segnato sabato scorso l’inizio della Rivincita, seconda edizione della Corsa all’Anello di Narni che durerà fino al 23 giugno quando al San Girolamo si terrà l’attesa sfida equestre. I tre banditori a cavallo hanno fatto il giro dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria per lanciare il bando di sfida. Subito dopo hanno aperto le osterie che, in occasione della stagione estiva, hanno la possibilità di far mangiare all’aperto con menù della tradizione, rivisitati per l’occasione.

Applausi per la Compagnia Piccolo Nuovo Teatro che nella suggestione del buio ha messo in scena in piazza Galeotto Marzio lo spettacolo “Zoè, lo stretto rapporto tra l’uomo e la natura, raccontato attraverso i miti greci e la tradizione rinascimentale”. Trampoli, maschere, fuoco ed effetti pirotecnici hanno dato vita ad una emozionante storia mitologica che come sempre ha rapito il pubblico.

Stasera, lunedì 18 alle 22 in piazza dei Priori si esibirà il Gruppo Danza Il Corteggio del terziere Mezule con lo spettacolo “Vita Faber Aevi”, mentre martedì 19 sempre alle 22 in piazza dei Priori ci sarà “Chanson de Auberon, re degli Elfi e delle Fate”, spettacolo di musica, combattimenti e danze medievali con la partecipazione del gruppo musici dell’Ente Corsa all’Anello, del Giullare Silvestro, della Compagnia dello Grifone e delle Lame dell’Albornoz.