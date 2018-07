Il video dello tsunami sulle Baleari che ha ucciso un turista

Un vero tsunami, anche se di dimensioni contenute e causato nel Mediterraneo non dai terremoti ma dalle pessime condizioni atmosferiche, si è abbattuto il 16 luglio 2018 sulle isole Baleari.

Un turista tedesco in vacanza è morto. Nel video - pubblicato su Youtube - il fenomeno immortalato dalle telecamere.

Le onde di meteotsunami (questo il nome scientifico del fenomeno) - spiega l'Ingv, l'Istituto nazionale di geoficia e vulcanologia italiano - sono state osservate dai mareografi delle Isole Baleari e del Mediterraneo occidentale. Interessante notare che il meteotsunami è stato rilevato dagli strumenti anche in Sardegna e in Corsica.

I meteotsunami sono anomalie del livello del mare causate da fenomeni atmosferici ad alta energia, come fronti temporaleschi, tempeste tropicali, forti dislivelli di pressione atmosferica, tornado etc. In particolari condizioni atmosferiche soprattutto a causa del maltempo - come in questo caso - , le oscillazioni del livello del mare possono entrare in risonanza e produrre onde che hanno caratteristiche simili agli tsunami.