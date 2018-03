Salvini, spero che il Pd non crolli

Clamoroso "fuori onda" pizzicato alla presentazione del centro destra unito al Tempio di Adriano di Roma. Prima un colloquio fra Raffaele Fitto e Matteo Salvini, poi uno allargato anche a Giorgia Meloni, dove Fitto lancia l'allarme sulla forza del Movimento 5 stelle al Sud, ipotizzando addirittura che possa conquistare tutti i collegi uninomnali, facendo cappotto. Salvini chiede a Fitto come ciò possa avvenire, e se in quelle aree il Pd è crollato così tanto, l'altro conferma dando un dispiacere al leader leghista, che addirittura si augura che Matteo Renzi faccia un po' meglio e un Pd non sotto il 22%. Poi in conversazione entra anche la Meloni, che svela un'altra previsione: nel centrodestra la Lega prevarrà su Forza Italia nelle urne di domenica..