Umbria Jazz, Funk off: "Noi da quindici anni a uno dei festival più belli del mondo"

Dario Cecchini, leader e fondatore dei Funk Off, ci ricorda che la band partecipa a Umbria Jazz da ben quindici anni. Non solo: c'è anche il traguardo dei vent'anni della fondazione del gruppo. Il tempo passa, dunque, ma il successo dei Funk Off non invecchia mai. Anche alla prima "sfilata" nel centro storico di Perugia di venerdì 13 luglio, primo giorno di Uj, il pubblico ha seguito con calore la funky marchin’ band che dal 1998 ha innovato il genere e rappresentato un modello. Immancabili, dopo il concerto, i selfie con i fan. Ma i Funk Off sono anche molto generosi e sanno quanto per i novelli sposi festeggiare con loro sia un ricordo prezioso. Così la musica è continuata per consentire a una coppia di aggiungere foto speciali all'album della giornata più importante della vita. Gran divertimento, dunque, per gli sposi che hanno marciato e ballato al ritmo dei Funk Off.