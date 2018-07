Francesco, l'esame di maturita' che abbatte le differenze

Migliaia di like e condivisioni per un video che sta facendo il giro del web. Protagonista Francesco Criscuolo, 20enne studente di Forchia(Benevento) che si è diplomato presso l’Istituto Professionale Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico nel casertano. A riprendere il momento dell’esame di maturità la mamma del giovane che in modo involontario ha immortalato anche le lacrime versate dal prof. Michele Vozzella e l’emozione dei compagni di classe di Francesco.

