Thailandia, lo speleologo: "Trasportare ragazzi nell'acqua limacciosa grosso rischio"

Come tirare fuori da una grotta a 400 metri di profondità i 12 ragazzini che con il loro allenatore sono rimasti bloccati nelle grotte thailandesi dal 23 giugno? L'acqua delle piogge monsoniche ha chiuso ogni via d'uscita, compresi stretti cunicoli fangosi. Francesco Sauro - speleologo scelto dal settimanale inglese "Time" tra i giovani che potrebbero cambiare il mondo - analizza due ipotesi per il recupero: ora o tra mesi. Far trasportare ragazzi debilitati dai subspeleologi molto esperti è a rischio incidente. Ma aspettare potrebbe portare altra acqua nella grotta.

intervista di Antonio Iovane