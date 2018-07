Il Palio visto e spiegato da Caiata

Ecco il Palio di luglio 2018 vissuto in diretta da Salvatore Caiata, deputato ex M5s e titolare di ristoranti e bar in piazza del Campo a Siena che è si è autosospeso dal gruppo grillino da quando gli è arrivato un avviso di garanzia per presunto riciclaggio legato proprio alle arttività commerciali nella città toscana. Avendolo visto per molti anni dal suo ristorante in piazza Caiata è un esperto di Palio. E così ha fatto da Cicerone a palazzo Pubblico agli ospiti che si trovavano lì per la prima volta, ripreso da una telecamera del Corriere di Siena. Ha trasmesso emozioni , raccontato tradizioni e svelato il dietro le quinte facendo vedere anche le trattative dei fantini con il mossiere. Alla fine contento per la vittoria del Drago ha però sospirato: "abito in contrada, e ora non si dormirà per mesi..."