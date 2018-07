Il ministro Centinaio canta "Datemi un martello"

Radio Rock 106.6 in trasferta a Pontida, in occasione del tradizionale raduno nazionale della Lega. L’obiettivo? Intercettare personalità di partito disposte a mettersi in gioco col Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic. Gian Marco Centinaio e Claudio Borghi non si sono fatti di certo pregare. Il ministro dell’Agricoltura si è dilettato nell’interpretazione di “Datemi un martello” di Rita Pavone, schierandosi dalla parte della cantante torinese riguardo alla querelle con i Pearl Jam che l’ha investita nei giorni scorsi. La band americana, in occasione del concerto del 26 giugno a Roma, aveva infatti appoggiato la campagna per aprire i porti italiani alle Ong, attirando così le critiche di Pavone. In merito a ciò anche il responsabile economico del Carroccio ha voluto esporsi: “Aprire i porti significa attirare gente e attirare gente significa farli morire in mare”. “Quindi se uno vuol fare veramente una cosa ‘rock’ - ha proseguito Borghi - può dire: ‘Non partite perché è pericoloso. È cattivo quello che blocca la gente dicendo ‘non passate che è pericoloso’ o quello che dice ‘venite, venite e poi la gente muore?”.