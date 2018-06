Magrebino aggredisce due poliziotti in pieno centro

Scena incredibile in pieno centro storico a Città di Castello nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno, verso le 18. Nella centralissima piazza Matteotti una volante del commissariato, in un normale servizio di controllo del territorio, si è avvicinata ad una coppia chiedendo i documenti e ricevendo per tutta risposta improperi, spintoni e tentativo di aggressione. Giunta sul posto un’altra pattuglia gli agenti a fatica hanno bloccato i due, lei tifernate e lui tunisino, mettendoli dentro l’auto di servizio che i due indomiti hanno tentato di danneggiare. Due agenti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Inutile ripetere i commenti dei presenti: paura, rabbia e sconcerto i sentimenti dominanti tra i tifernati presenti.