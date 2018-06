La magica sfilata storica della Quintana

Foligno

Quintana, lo splendore del corteo storico

La serata di venerdì 15 giugno ha offerto alle migliaia di persone in piazza a Foligno lo splendore e il fascino del corteo storico della Quintana: ora tutta la città freme per l'esito della Giostra della Sfida, in programma nella serata di sabato 16. Servizio fotografico a cura di Marco Cardinali e Gabriele Cirocchi