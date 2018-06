Stadio di Roma, venduti per un piatto di lenticchie

C'è chi si è fatto corrompere per 1.500 euro, chi per un favore, chi per un depliant di un'operetta pubblica da realizzare. La vicenda dello stadio di Roma è anche uno specchio dell'impoverimento dell'Italia: perfino la corruzione è in crisi economica. Ma le 287 pagine dell'inchiesta non sono così diverse da quelle di Mafia capitale. Semmai qui si è meno smaliziati: si casca nei reati per eccesso di faciloneria. Ma i reati ci sono e hanno già ricevuto tre esami: polizia giudiziaria, pm che ha proposto i provvedimenti, gip che li ha concessi. E anche il mondo a 5 stelle esce dalle pagine con una grande delusione. Molti non credendoci hanno provato ad assolvere il capogruppo del M5s al comune di Roma, Paolo Ferrara, che secondo loro non avrebbe compiuto reati perché al costruttore dello stadio in cambio del sì non ha chiesto soldi per sè, ma un progetto per il lungomare di Ostia destinato alla comunità. Quella è corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio: un do ut des del tutto illegittimo, che comporta una pena fra 6 e 10 anni di carcere: un consigliere comunale non può farlo in privato. Se ha da suggerire quell'opera deve farlo chiedere al costruttore dalla giunta o dall'assessorato competente durante la trattativa ufficiale. Ma anche i comportamenti di importanti esponenti del M5s dicono che a Roma sotto sotto ben poco è cambiato...

Franco Bechis