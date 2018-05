Il governo del manicomio: 60 aspiranti ministri a zonzo per Roma

Sono tre i governi che in questo momento affollano la capitale: quello davvero in carica sia pure con le pile scariche guidato da Paolo Gentiloni, quello del presidente incaricato Carlo Cottarelli che però è mantenuto vivo nel freezer di Sergio Mattarella, e quello ancora nebuloso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio guidato dal professore Giuseppe Conte, che all'ultima curva tenta il sorpasso giocando a rimpiattino con Paolo Savona. Tutti insieme fanno il governo del manicomio. Composto da una sessantina di poveri cristi che stanno a zonzo per Roma con in mano il vestito buono per il giuramento che era stato loro promesso e che forse non arriverà mai. Quel vestito si è già impolverato per i poveretti chiamati di gran corsa da Cottarelli, che aveva promesso il giuramento entro mercoledì. Si sono prenotati e pagati l'albergo nella capitale per un paio di notti, e ora sono in emergenza biancheria, perché non hanno ricambi... Paolo Savona per altro veniva ritenuto un bombarolo all'Economia, e il Quirinale l'ha bloccato. Il bombarolo però andrebbe bene agli Affari Esteri o alle politiche europee, così se non dichiariamo guerra all'Asia, all'America, all'Africa e all'Oceania possiamo limitare i danni e dichiararla a piacere alla Danimarca, alla Germania o alla Slovenia... Forse è meglio se ci mandano subito a votare, chiudendo questo reparto che sembrava NO euro, ma in realtà è un reparto neuro...