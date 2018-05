Non ci sono soldi, da sindaco farò due cose simboliche

Dal 9 maggio Leonardo Latini è il candidato sindaco di Terni di tutto il centrodestra. L'ufficializzazione arriva alla vigilia della presentazione delle liste da una conferenza stampa congiunta in Umbria di Lega, Forza Italia e Fratelli di Italia che in un mese sono riusciti a trovare accordo sull'avvocato che aveva lanciato dal primo giorno Matteo Salvini. Così Latini spiega che cosa vorrà fare da sindaco in caso di vittoria. Non grandi proclami, perché la cassa è vuota e il comune commissariato non avrà praticamente risorse. Ma al gruppo Corriere Latini spiega che la sua intenzione è partire con cambiamenti simbolici e non tanto costosi. Il primo è proprio a costo zero: fare il sindaco a passeggio per la città, a stretto contatto con i cittadini. "Non lo facevano sindaci e assessori che mi hanno preceduto", dice lui. E c'è da giustificarli: in mezzo a mille inchieste giudiziarie, spesso erano agli arresti domiciliari. Secondo punto di programma parte dal restauro di due simboli della città: una fontana e un teatro da restituire ai ternani...