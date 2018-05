Frate Alessandro a squarciagola per la strada di S. Francesco

L'occasione è venuta dall'annuncio dell'Anas della apertura (integrale in Umbria, parziale nelle Marche) della strada di S. Francesco, come è stata ribattezzata la Perugia-Ancona. C'erano tutte le autorità possibili ( a iniziare dal sindaco di Assisi Stefania Proietti) al dibattito che si legava alla tappa ad Assisi del road show Anas per il suo 90° compleanno. Ma la sorpresa è venuta ovviamente da un francescano, Frate Alessandro, tenore puro che si è esibito in tre brani molto noti che hanno scatenato gli applausi della platea assisana..