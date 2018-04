M5s e Pd si stanno già parlando

All'indomani del disgelo ufficiale fra M5s e Pd certificato dall'incontro fra l'esploratore-presidente della Camera, Roberto Fico e il segretario reggente del Nazareno, Maurizio Martina, già si colgono i risultati del nuovo clima instaurato. Eccone una testimonianza filmata da Perugia, dietro le quinte delle celebrazioni per il 25 aprile. Non che sia già fatto un nuovo governo con Luigi Di Maio premier e - chi lo sa?- magari Maria Elena Boschi ministro dell'Economia, con tanto di delega sulle banche. Però esponenti Pd (qui l'assessore regionale umbro Antonio Bartolini, e il segretario regionale dimissionario Giacomo Leonelli) e del Movimento 5 stelle (qui i parlamentari appena riconfermati Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella) parlottano fra loro, scherzano e sicuramente non si prendono a botte come fino a poco fa avremmo immaginato. Il nuovo corso è iniziato, e si vede. Leonelli, che veniva ritenuto renziano, pone per altro subito un problema ai suoi colleghi di partito contrari al matrimonio con i grillini: si può dire no in direzione, ma se la maggioranza decidesse diversamente, bisogna poi adeguarsi e non votare contro quel governo che si avversa...