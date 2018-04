Salvini-Di Maio, le nozze più pazze dell'anno

Per 45 giorni il film andato in onda è sempre stato lo stesso. Lei dice a lui: "Sposiamoci". Lui dice a lei: "Sì, sposiamoci". E sembra fatta. Ma lei aggiunge: "però non voglio nè tuo padre nè tua sorella in chiesa e al ricevimento". Allora lui si inalbera: "se sposi me, sposi anche la mia famiglia". Nozze in crisi prima ancora di essere celebrate. Ci si sposa, non ci si sposa. Poi lei apre: "se vuoi fare venire papà e sorella, però stanno in fondo alla chiesa all'ultimo banco, e al ricevimento se vengono stanno in un tavolo in un'altra stanza". Lui ci pensa. Lei sfotte: "Certo, se vogliono farci il regalo di nozze, non posso farci nulla e non mi offendo". E il matrimonio salta di nuovo. Protagonisti: Luigi di Maio nella parte di lei, Matteo Salvini nella parte di lui, Silvio Berlusconi il papà, Giorgia Meloni la sorella. Le nozze più pazze dell'anno sono problematiche perché in realtà sia lo sposo che la sposa vorrebbero vivere da single. Ma non è possibile: Di Maio capo del governo M5s è stato rifiutato da circa il 68% degli italiani. Salvini capo del governo di centrodestra è stato rifiutato dal 63% degli italiani. I due non lo capiscono, e non riescono a prenderla un pizzico più bassa...