Di Battista, il nuovo leader delle guide turistiche M5s

Alessandro Di Battista è arrivato a Perugia al Festival del giornalismo (#ijf18) ed è finito su tutti i giornali per una battuta su Matteo Salvini al Quirinale, che secondo lui grazie alla gag di Silvio Berlusconi avrebbe fatto la figura di Dudù. Ma Dibba non è più nella tolda di comando del M5s, e anche a Perugia con la sua bella Sahra è venuto nelle sue nuove vesti di esploratore in giro per il mondo. Una sorta di capo delle guide turistiche del M5s (la definizione non pare piacergli tantissimo...) che nel suo nuovo ruolo sembra cavarsela. Ecco le sue pagelle sulle bellezze umbre, prima tappa del tour (nella ragione per altro rivela di avere le sue radici familiari). Con un giudizio netto: qui la più bella di tutte per lui è Assisi. E una passionaccia confessata per il diamante nero (il tartufo) annaffiato da potente Sagrantino...