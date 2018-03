Anche Berlusconi era per il reddito di cittadinanza

In campagna elettorale è diventato un argomento divisivo, e secondo Silvio Berlusconi costosissimo: 90 miliardi di euro addirittura. Ma solo un anno prima, quando gli scontri per la contesa parlamentare non erano ancora in vista, lo stesso leader di Forza Italia davanti allo stato maggiore del suo partito aveva spiegato che il reddito di cittadinanza era la misura più urgente da adottare per gli italiani, e che lui e il suo partito erano disposti a votare il testo proposto dal Movimento 5 stelle. Berlusconi aveva pure fatto i calcoli di quanto costava: 16 miliardi di euro (che è poi quello che dicono gli stessi grillini). Ad ascoltarlo all'epoca con grande stupore c'erano Bruno Vespa, il vicedirettore del Corriere della Sera, Antonio Polito, e il direttore del Messaggero Virman Cusenza. Tutti e tre hanno intervistato Berlusconi in campagna elettorale, ma non gli hanno ricordato questa uscita documentata da una telecamera del direttore dei quotidiani del gruppo Corriere. Poco male, ma a sentire la certezza del leader di Forza Italia, certo il reddito di cittadinanza non può essere grande ostacolo oggi alle trattative necessarie ad eleggere presidenti delle Camere e a trovare un programma comune per un governo...