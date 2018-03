Salvini- Di Battista, cosa ci unisce e cosa ci divide

L'audio non è ottimale, ma quanto basta per capire. Su un palco sono uno di fronte all'altro il leader del Movimento cinque stelle Alessandro Di Battista, e quello della Lega, Matteo Salvini. Il confronto è avvenuto un po' a tradimento ben prima della campagna elettorale alla festa dei consulenti del lavoro. In calendario c'erano due interviste separate condotte da dall'attuale direttore delle testate del gruppo Corriere, Franco Bechis, che ha chiesto a Di Battista in extremis se poteva fermarsi qualche minuto anche con Salvini. Così i due sono stati messi a confronto su Europa, immigrazione, legge Fornero e reddito di cittadinanza. Toni diversi, ma punti molto in comune sui tre primi argomenti dove ci si punzecchia un po', ma non si dicono cose così diverse. La divisione c'è invece sul reddito di cittadinanza, su cui Salvini era disposto a studiare soluzioni, ma all'evidenza molto poco convinto. Visto che questa discussione potrebbe essere centrale per la formazione del nuovo governo, vale la pena di sentire quanto si erano detti entrambi quando nessuno era drogato dai toni della campagna elettorale...