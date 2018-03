Hillary Clinton ubriaca di sconfitta, doppio ruzzolone in India

Era in India per presentare anche su quel mercato il suo libro "What happened", che racconta la caduta nella campagna elettorale Usa che ha visto trionfare Donald Trump. Manco fosse una barzelletta, Hillary Clinton ha fatto vedere in diretta benissimo cosa è successo: è scivolta non una, ma due volte dalle scale che stava scendendo. Sembrava quasi ubriaca, ma un po' come nella corsa con Trump negli Usa, Hillary ha subito dato la colpa a qualcun altro. In questo caso alle scarpe (sembrerebbero delle Birkenstock, fra le più sicure del genere), secondo lei responsabili del ruzzolone, che si è tolta proseguendo a piedi nudi...