Un inglese aggredito a Roma: capisco il voto degli italiani

Tommy Robinson, reporter e attivista politico britannico, era in Italia per seguire e raccontare la campagna elettorale. Gli è capitato di vedere on line un video di Matrix- la trasmissione di Nicola Porro su Canale 5- di due anni fa, quando in diretta una giornalista fu aggredita da immigrati alla stazione Termini di Roma. Si è armato di telecamera per vedere se la situazione era ancora così come fu descritta. In effetti non è cambiato nulla, e anche Robinson è stato aggredito e minacciato da alcuni immigrati. In attesa della polizia- che ha tardato ad arrivare- se l'è cavata benissimo da solo come si può vedere nel video. Però poi ha commentato: "Capisco bene perché gli italiani hanno votato in quel modo, mandando a casa chi ha permesso che un paese diventasse come Roma Termini..."